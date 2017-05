Ingrid Ruudi pälvis perekond Kreisi arhitektuuripreemia

Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi õppejõud Ingrid Ruudi on tänu Veneetsia biennaali Gaasitoru (2008) ja linnainstitutsioonide festivali Lift 11 (2011) kureerimisele tuntud kaasaegse kunsti avalikku ruumi toojana, kuid Kreisi preemia rõhutab tema rolli eesti arhitektuuriuurimuses mitmete uute teemade avajana.

Varustatuna hea kaasaegse teooria tundmisega on Ruudi olnud teedrajav nii eesti naisarhitektide uurimisel kui ka süvenemisel 1980.-1990. aastate siirdeühiskonna arhitektuuri, mis on viimane suur murrang Eesti arhitektuuris.

Olukorras, kus enesekindlaks muutunud ühiskond arhitektuurikriitikast enam ei huvitu, on Ruudi seda põldu jätkuva põhjalikkusega kündnud, nagu osutab ka hiljutine artikkel Eesti rahva muuseumi hoonest ajakirjas Vikerkaar. Tähelepanuväärne on olnud Ruudi tegevus arhitektuuri- ja kunstikirjanduse tõlkijana eesti keelde.

Preemia määranud fondi nõukogu esimees Mart Kalm leiab, et Ingrid Ruudi on teadlase, kriitiku, kuraatori ja vahendajana märkimisväärselt kaasa aidanud sellele, et me tajume eesti arhitektuuri olulise tegurina tänase ühiskonna kujunemisel ja orgaanilise osana kaasaegsest rahvusvahelisest arhitektuurist.

Perekond Kreisi fondi preemia on varem pälvinud arhitektid Andres Põime (2016), Katrin Koov (2015), Toomas Rein (2014), Ülevi Eljand (2003) ja Rene Valner (2012).