Haapsalu algas koraalimaraton

Pühapäeval algas Haapsalus 36 tundi kestev koraalimaraton, et laulda läbi kõik 484 luterliku lauluraamatu laulu. Tegemist on kolmanda koraalimaratoniga Eestis, kuid esmakordselt püütakse esineda nii, et muusika kõlab pühakodades katkematult.

Haapsalu Jaani kirikus ja Toomkirikus peetav koraalimaraton on reformatsiooni 500. aastapäeva üks suursündmusi. Kuna 36 tundi järjest laulda oleks lauljate jaoks füüsiliselt liiga raske, siis esineb iga Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku praostkond kolmetunnise laulutsükliga. Seda püütakse teha nii, et muusikasse pause ei jää. Ürituse üheks eesmärgiks on julgustada inimesi rohkem laulma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Laul meie igapäevases elus, me tahame selle koraalimaratoniga edasi aidata meie rahvast laulmise teel," ütles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop Tiit Salumäe.

Lääne praostkond laulis pühakojas advendi- ja jõululaule. Koorijuht Sirje Kaasik ütles, et need on nii tuttavad ja armsad palad, et koor erilist ettevalmistust ei vajanud. Et teha asja huvitamaks lisati solistidena kohalikud Läänemaa laulutüdrukud.

"Vaatasin, et üksinda ühehäälselt on nagu igav ja tegin mõned seaded. Mõned koraalid panin kaanonisse ja teistele tegin siis teise hääle juurde. Oli tore tüdrukutega koos laulda," ütles Kaasik.

Noorte solistide sõnul oli neil väga põnev luterliku kirikumuusikaga lähemalt tutvust teha.

"Siin raamatus on laule, meloodiaid, mis on mitusada aastat vanad ja see oli nagu väike ajas tagasi rändamine. Samuti see kiriku akustika toetas väga laulmist ja atmosfäär oli väga sõbralik," rääkisid solistid Merili ja Eva-Marie.

Koraalimaraton lõppeb Haapsalus homme õhtul kella kaheksa paiku. Peale seda peetakse Haapsalu toomkirikus ka jumalateenistus.