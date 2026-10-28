Hõimupäevade lõpukontserdil esineb sõjatšellistina tuntud Lukas Stasevskij

Cellomania on Soome tipptšellistide duo koosseisus Jaani Helander ja Lukas Stasevskij, kes esitavad ainulaadset repertuaari – kõrvuti originaalloominguga tšelloklassikat, pop- ja rokkhitte ning filmimuusikat. Duo kontserdid on publikut köitnud alates 2019. aastast, mil Sibeliuse Akadeemias kohtunud sõbrad otsustasid oma tšellode ja mänguoskuste piirid proovile panna.

Mõlemal muusikul on tugevad sidemed Eestiga. Jaani Helander on Tartu Villa Tammekannu omaniku, nõukogude okupatsiooni eest Soome põgenenud professor August Tammekannu lapselapselaps.

Lukas Stasevskij on Tallinnas sündinud ja lapsepõlves perega Soome kolinud soome-ukrainlane, kes õpib praegu Kiievi Ülikoolis filmikunsti. Rahvusvahelist tähelepanu pälvis Stasevskij, kui andis Ukrainas tšellokontserte pommirünnakute varemete vahel ja kaevikutes. Muuhulgas esines ta Butšas vahetult pärast venelaste lahkumist.

Lukas Stasevskijst on loodud raamat "Sõjatšellist" ja teledokumentaal ning eelmisel aastal valiti ta koos oma venna Justas Stasevskiji ja õe Dalia Stasevskaga Soome aasta eurooplasteks.