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Produtsent ja heliteoreetik Kode9 annab Eesti Kunstiakadeemias loengu

Muusika
Kode9
Kode9 Autor/allikas: Pressimaterjalid
Muusika

143. novembril Tallinnas Paavli kultuurivabrikus esinev plaadifirma Hyperdub eestvedaja Steve Goodman ehk Kode9 annab samal päeval ka EKA-s loengu heli rollist tänapäeva sõjapidamises.

13. novembril kell 18.00 toimub Eesti Kunstiakadeemia aulas uue meedia osakonna ja Dreamscape'i koostöös loenguprogramm, kus astuvad üles Steve Goodman (Kode9), Silvia Kastel ja Piotr Gwadera (Gary Gwadera). Kolm loengut keskenduvad heli ja muusika seostele nii tehnoloogia, neuroteaduse, kultuuri kui ka poliitikaga.

Programmi keskmes on Briti elektroonilise muusika legend ja heliteoreetik Steve Goodman ehk Kode9, kes on tuntud plaadifirma Hyperdub asutajana ning raamatu "Sonic Warfare" autorina. Warwicki ülikoolis filosoofiat õppinud Goodman on olnud seotud eksperimentaalse kultuuriteooria kollektiiviga Cybernetic Culture Research Unit (CCRU).

Loengus "Sound Cloud / Data Cloud / Kill Cloud" käsitleb ta heli rolli tänapäeva sõjapidamises, keskendudes akustilistele relvadele, droonidega seotud hirmule, tehisintellektil põhinevale heliseirele ja masinkuulamisele. Ühtlasi tõstatab Goodman küsimuse, kuidas saavad muusikud suhestuda maailmaga, kus kuulamisest on saanud üha olulisem jälgimise ja kontrolli vahend.

Londonis tegutsev muusik, DJ ja neuroteaduse uurija Silvia Kastel mõtestab loengus "Exploring Music-Induced Reward, Emotions and Curiosity Across Neurotypes" viise, kuidas erinevate neurotüüpidega inimesed muusikat kogevad. Oma doktoritööst lähtudes käsitleb ta muusika tekitatud emotsioone, uudishimu, naudingut ning muusikaliste eelistuste kujunemist.

Poola trummar, helilooja ja antropoloog Piotr Gwadera (Gary Gwadera) peab loengu teemal "Beyond the Binary Pulse: Polish Triple-Meter Rhythms in Contemporary Electronic Music". Oma uurimustöös ühendab ta Poola traditsioonilise oberek'i iseloomuliku rütmitunnetuse Chicago footwork'i sünkopeeritud rütmidega, käsitledes pärimusmuusikat uute elektrooniliste muusikavormide lähtepunktina.

Loenguprogrammile järgneb samal õhtul Dreamscape'i klubiõhtu Paavli Kultuurivabrikus, kus Kode9, Silvia Kastel ja Gary Gwadera astuvad pealaval üles koos Nikolajevi, Susanna Raiendi ja Wash Electraga. Teine lava muutub süvenenud kuulamisele pühendatud ruumiks, kus kõlavad ambient ja eksperimentaalne elektrooniline muusika. Live-esitustega astuvad üles Wondering O, L.Lukyann ja Type1 ning programmi täiendavad DJ-setid.

Loenguprogramm toimub 13. novembril kell 18.00 EKA aulas, osalemine on tasuta, kuid vajab eelregistreerimist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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