Prantsusmaa publikul jagus NUKU esietendusele vaid kiidusõnu

Iisraeli lavastaja Yael Rasooly lavastus põhineb iisraeli kirjaniku Etgar Kereti lühijuttudel. See on vaimukas ja hoogne kollaaž lugudest, valedest, pealispindsest ja tegelikust, vahendasid AK kultuuriuudised.

Festivali ajal muutub pea kogu Charleville-Mézières´i linnakese süda üheks suureks näitelavaks.

Ametlikke mängukohti on üle 50 ja lavastusi 400, lisaprogrammid ja tänavakunst sinna juurde kergitavad vaatamisvõimaluste hulga tuhandeteni. Festival ise saab kutsete jagamisel hoida kunstiliselt nõudlikku joont, rõõmustas selle juht Anne-Francoise Cabanis.

"Ma arvan, et võib öelda, et kõik nukuteatrid üle maailma tahavad tulla Charleville-Mézières´i. See on koht, kus olla, see on nukuteatri pealinn. Kõik on siin kohal ja kõik tahavad siia tulla."

NUKU teatri jaoks on esmakordselt oma lavastusega sinna jõudmine ühe ammuse unistuse täitumine. Eesti teatrisõprade jaoks võtab lavastaja ning festivali NuQ Treff kunstiline juht Vahur Keller kaasa aga mitu pärli järgmisele festivalile.