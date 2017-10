Tallinnas pärjati noori ja lootustandvaid kunstnikke

Žürii esimees Vano Allsalu rõhutas seekordse triennaalinäituse väga kõrget taset ja ennekõike väga oluliste teemade käsitlemist huvitavate kunstimeetodite kaudu, mis tegi žürii valiku vägagi keeruliseks. "Vaadates tänavuse Eksperimenta! väljapanekut rõõmustab noorte kunstnike vaatenurkade ja autoripositsioonide mitmekesisus, nende vahetu ja samas mänguline lähenemine nii väga isiklikele küsimustele kui ka tänast maailma iseloomustavatele suurtele probleemidele ja teemadele – rändekriisist ja laste-noorte õiguste kaitsest erinevate majandusmudelite ja tulevikuvisioonideni."

Eksperimenta! 2017 auhinnad:

Vytaute Petkeviciute "Ülemaalitud president" (Leedu).

Žürii tunnustas noort kunstnikku tabava ja lakoonilise ning kunsti ja majanduse vahelisi seoseid vaimukalt avava teose eest, kus autor on lähenenud teemale omapärase ja kontseptualismi traditsioonist lähtuva võttestikuga. Maal kujutab Leedu presidenti Dalia Grybauskaitet Barbie-nukuna. Puhtalt kokkuhoiu mõttes sai see kaetud mandalaga.

Mona Bernhard "Aktsiaturu oraakel" (Saksamaa).

Mona Bernhardi teos on kaasaegne kunstiline tervik, kus majanduse ühe kõige tuntuma sümboli - aktsiaturu protsesse on väljendatud traditsioonilisi käsitöötehnikaid kasutades performatiivsel ja publikut kaasaval moel.

Elina Puce "Aja struktureerimine" (Läti)

Elina Pucet tunnustas žürii põhjaliku uurimusliku teose eest, mis rakendab tulemuste visualiseerimisel mänguliselt sellist elementaarset kunstilist protsessi nagu värvide segunemine, ning mõtestab läbi kunstilise prisma inimeste ajakasutust, mis omakorda on tihedalt seotud majandusliku mõõtmega meie ühiskonnas ja igapäevaelus.

Žürii soovis lisaks noortele kunstnikele tunnustada ka nende juhendajaid ja kunstikoole. Tunnustavalt juhiti tähelepanu Maria Barbakadze, Ilia Uvarovi ja Maria Golovinskaya teostele, mis valmisid Berliini loomingulisel kursusel ning on eksponeeritud pealkirja all "Berliini kirbutug" ("Berlin Flea Market"), lisaks Kanada noorte kunstnike (Angela Anne Fernandez Aguila, Ann Kendell Maloles, Francis Novilla, Aaron Ryan V. Legaspi, Elina Q. Pe Benito, Jenna Li, John Russel Millar) projektile "Keelatud viljad: inimkonna valik kunsti ja majanduse igaveses vastuolus" ("The Forbidden Fruit: Humankind’s Choice in the Perpetual Discord between Art and the Economy").

Eksperimenta! 2017 näitused on kuni 3. detsembrini avatud Tallinna kunstihoones, kunstihoone galeriis, Tallinna linnagaleriis, EKA galeriis, fotomuuseumis, Sally stuudios ja Solo Sokos Hotel Estorias.

Kolmandat korda toimuv Eksperimenta! tõi kokku 14-21-aastased noored kunstnikud Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Venemaalt, Saksamaalt, Sloveeniast, Brasiiliast, Kanadast ja Türgist.

Lisaks näitustele pakub Eksperimenta! põnevaid tegevusi nii koolivaheajaks kui ka publikuprogramme kogu näituste lahtioleku ajal, töötubasid õpilastele ja õpetajatele ning filmiprogrammi.