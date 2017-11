Sapožnini viiulil harjutav Hans Christian Aavik: pill teeb mehist häält

Pillifondilt ühe kalleima muusikainstrumendi kasutamiseks saanud Frankfurdi Muusika- ja Esituskunstide Akadeemias õppiv Hans Christian Aavik tunnustas, et pilli kõla on mehine ja värvikas.

Aavik ütles "Ringvaatele", et 250 000 eurot maksva viiuli kõla järgi saab pilli erilisusest kohe aru. "Selle kõlapalett on värvikas ja väga mehine. Keelpilliga juhtub see, et kui rohkem mängida, muutub see ka paremaks," rääkis ta.

Noormees lisas, et loomulikult on 1610. aastal valminud ja temaga peatselt Frankfurti reisiva viiuli kasutamine suur vastutus, ent õnneks on tal olemas väga kindel pillikast. Samuti on viiul Londonis kindlustatud. "Ma ei ole veel ülikoolikaaslastele rääkinud, et mul selline pill on, aga saan sellel nüüd pidevalt harjutada ja esineda," rõõmustas ta.

Eesti Pillifondi kollektsiooni lisandunud viiuli näol on tegemist kalleima fondi kuuluva instrumendiga. Viiuli on valmistanud Itaalia pillimeister Giovanni Paolo Maggini (1580 – 1632). Pill teenis Eesti artisti Vladimir "Boba" Sapožninit (1906 – 1996) kogu tema pika karjääri jooksul.