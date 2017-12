Eesti-Soome ühisnäitus tähistab põhjanaabrite juubelit

Aktuaalse Kaamera teatel toob näitus välja Põhjamaa naiste ühisosa.

Näitusel saab vaadata läbilõiget Elina Brothereusi kahekümne aasta jooksul sündinud loomingust. Fotograaf on iseendale peamiseks modelliks.

Elina Brothereus on üks hinnatumaid fotokunstnikke Põhja-Euroopas, tema loomingut eksponeeritakse paljudes Euroopa muuseumides ja galeriides. Tema autoportreed peegeldavad ääretut vaikust, üksindust ja Põhjamaa naisele omast igatsust armastuse järele

"Minu kunstniku vaatenurk on muutnud mu humanistiks, sest ma olen oma töös väga palju reisinud," tunnistas fotokunstnik. "Olen tähele pannud, et inimestes on palju rohkem sarnasusi kui erinevusi. Selle, mis on juhtunud minuga, saan näitena välja tuua - nii võib juhtuda igaühega."