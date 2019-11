Tantsuteatris esietendub juubelile pühendatud lavastus

Neljapäeval, 7. novembril esietendub Tallinna Tantsuteatri 10. sünnipäevale pühendatud tantsulavastus "Celebration piece". Lavastajad-tantsijad on Joonas Tagel ja Jack Traylen.

2009. aasta sügisel loodud väiketeater jõudis esimese esietenduseni viis kuud hiljem. Nii on nad ka sünnipäeva erisündmused jaganud kogu hooaja peale laiali.

"Lisaks erinevatest lähtepunktidest inspireeritud ja spetsiaalselt juubeliks loodud lavastustele toimuvad üle Eesti õpitoad, arendame aktiivsemalt tantsuelu Tartus, püüame kaante vahele loojad jpm," sõnas juubeli eel teatri juht ja produtsent Heili Lindepuu.

Juubelist inspireeritud on ka esietenduv "Celebration piece". Lavastaja Joonas Tageli sõnul on nad algideeks võtnud sündmuste tähistamise. Nii vaatavad nad läbi tantsulise absurdi ja komöödia, kuidas inimesed tähistavad sündmusi teistega ning iseendas.

Joonas Tagel on lõpetanud TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala ja õpib praegu Eesti muusika- ja teatriakadeemias (EMTA) rahvusvahelises füüsilise teatri magistrantuuris. Ta õpetab kaasaegset tantsu muu hulgas ka Tallinna Balletikoolis.

Jack Traylen on tantsuteatri austajatele tuttav teatrist Vanemuine, kus ta on oma rollide eest olnud nomineeritud ka Eesti teatri aastaauhinnale. Traylen on Austraaliast pärit tantsija ja töötanud tantsijana üle terve maailma. Koreograafina pälvis eelmisel aastal tunnustuse Eesti noorte koreograafide konkursil.

Helilooja Adam Herd on samuti Austraaliast ja on praegu doktorantuuris Helsingis Sibeliuse akadeemias.

Lavastuste juures töötavad valguskujundajana Karolin Tamm ja kõrvalpilguna Janek Savolainen Vanemuise teatrist.

Esietendus toimub 7. novembril ERM-i ajutiste näituste saalis. Järgmised etendused sel aastal toimuvad 10. novembril Pärnu Endla teatri Küünis ja 11. novembril Tallinna Vaba Lava teatrikeskuses.