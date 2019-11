Jan Kaus läheb musketäridega Huddersfieldi festivalile

Eksperimentaalne muusikaline kooslus Jan Kaus And The Free Musketeers esinevad 18. novembril Huddersfieldi kaasaegse muusika festivalil .

The Free Musketeers on Mingo Rajandi kontrabassil, Ahto Abner löökriistadel ja Ekke Västrik heliefektidega.

"Meid kutsuti sinna pärast meie etteastet mai algul World Music Daysil, mille tarvis kirjutasin eraldi teksti," kommenteeris solist Jan Kaus ERRile. "See võimaldas mängida sõna "armastus" häälikutega ning kaasata solisti rolli etlemise, retsitatiivi ja laulu kõrval žeste, häälitsusi ja liikumist."

Huddersfieldi festival soovib grupilt sama loo taasettekannet, improvisatsiooni eestikeelse sõna "armastus" teemal.

"Nojah, tegu pole päris läbini improvisatsiooniga, tekst sisaldab kindlat gradatsiooni, isegi kaudset poliitilist kommentaari - tutvustasin World Music Daysil seda järgmiselt: "an affection becomes an affliction"," ütles Kaus. "See on lugu sellest, kuidas südamlikust armastuse jagamisest saab armastuse seestunud nõudlemine."

Huddersfieldi festivalil on esinenud Karlheinz Stockhausen, Louis Andriessen, Terry Riley, Brian Eno, John Cage, Steve Reich jpt kastist väljas heliloojad ja muusikud.