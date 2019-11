Hagi Šein jätkab Eesti Filmi Instituudi nõukogus

Šeini senine ametiaeg lõppes ning ta kinnitati uuesti nõukogu liikmeks tagasiulatuvalt alates 1. novembrist 2019. Šein oli siiani ka EFI nõukogu esimees.

Šein on ka Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi televaldkonna lektor ning Eesti filmi andmebaasi peatoimetaja.

Lisaks Šeinile kuuluvad EFI nõukogusse Rein Oja, Aivo Vaske, Mati Kaalep, Ilmar Raag, Marge Liiske ja Andrus Raudsalu.

EFI on sihtasutus, mille põhifinantseerija on kultuuriministeerium. Instituudil on kolm peategevust: filmivaldkonna arendus ja turundus, filmide tootmine ja filmipärandi eest hoolitsemine. Filmipärandi osakond tegeleb lisaks filmikirjaoskuse edendamisega.

EFI tegeleb ka Film Estonia tagasimaksesüsteemiga, mille kaudu filmi- ja teletootmisettevõtted saavad tagasi taotleda kuni 30 protsenti kohalikest abikõlblikest tootmiskuludest ning organiseerib iga aasta toimuvat Eesti filmi- ja teleauhindade galat (EFTA).