Galerii: raamatus "Ruumid_Spaces" uuritakse Rein Vainküla arhiktetuurifotograafiat

Toivo Tammiku sõnul on fotograaf Rein Vainküla pärand süsteemne ja ulatuslik. Raamatu ettevalmistustööde käigus toimus ligi 8000 tselluloidnegatiivi paremiku skanneerimine, raamatusse jõudis sellest 400 fotot. "Valisime raamatu loomisel hiigeltöö ära teinud Martin Pedanikuga välja hulgaliselt objekte, nende hulgas nii ikooonilisi kui perifeerseid, mis kajastavad revolutsioonilisi muutusi Tallinnas ja selle lähiümbruses mainitud kümnenditel," märkis Tammik.

Kunstiteadlase Heie Treieri sõnul on Vainküla näol tegemist Eesti ehituslikku pärandit süstemaatiliselt kajastanud fotograafiga, kelle looming reljeefselt kajastab linnaehituslikke protsesse rohkem kui kolme dekaadi vältel. Raamatust leiab lugeja perioodi olulisemate ehituslike ja arhitektuursete maamärkide tutvustuse. Rikkalikult on esitletud Tallinna linnasüdame linnaehituslike panoraamvaadete arhitektuurset osa, saatetekstides on autor Toivo Tammik avanud ka kontekstuaalseid seosed.

Lisaks Tallinnale leidub raamatus ka näited väiksemates linnades ja maa-asulates toimunud ajastuomaste arhitektuursete sekkumiste kohta nagu maapoed, kultuuriasutused ja elamud.

Vainküla repertuaari on kuulunud lisaks arhitektuuri ja linnakeskkonna kujutamisele interjööri, skulptuuri ja disainesemete pildistamine. Ta tegi regulaarset kaastööd 1960. aastate disainiajakirjale Kunst ja Kodu, samuti on aastate jooksul tulnud rohkelt kaastöid Eesti arhitektuuri aastaraamatutesse, foto- ja ülevaatealbumitesse.