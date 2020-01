Arvustus. "Ruumid_Spaces" annab selguse, kust me tuleme

Olgu kohe öeldud, ei kahtlust – Toivo Tammiku ja Martin Pedaniku seni avalikkusele tundmatu fotograafi Rein Vainküla linnaraamatu välja andmine on suursündmus. See pakub erakordseid vaateid unustusehõlma vajuvast linnaruumist. Raamat hõlmab kahe kümnendi (1960–1980) vältel Vainkülale linnapildis kaamera ette jäänut ja see on suuresti just see osa linnapildist, mis on suuremas osas kadunud või kadumas. Olgu, vanalinn ei kao kunagi ja osade nõukogudeaegsete objektidega võtame vastu ka Eesti Vabariigi 200 aasta pidustused, aga seda kummalist põhjakorealikku tervikut ei ole siin enam kindlasti. Õnneks. Nii et neile, kes sel ajavahemikul elanud, on see kummastav tagasivaade. Pärast 90. aastaid sündinud inimestele aga hea teadmine.

Eneselegi teadmatult pildistas Vainküla suurt muutust, ehk kaduvikku. Arhitektuuris ei sünni sellised muutused üleöö. Erandid välja arvata, nagu Tallinna märtsipommitamine 1944. aastal, mille käigus hävis 1549 ja sai kannatada 3350 hoonet. Suur muutus oli ka suure arhitekti Stalini nägemus arhitektuurist, millele järgnes 60. aastate algusest alates käegalöömise-ajastu. Kolmas suurem muutus, eelnevate muutjate tagant koristamine, algas Eesti taasiseseisvumisega.

Rein Vainküla arhitektuurifotograafia. Autor/allikas: Rein Vainküla

Vainküla lõpetas 1956. aastal Tallinna ehitustehnikumi, praeguse Tallinna tehnikakõrgkooli tööstuse ja tsiviilehituse erialal ning töötas ka lühikest aega ehitustehnikuna. Fotograafina oli ta iseõppija. Seega oli ta oma objektidega sina peal, samas tundub vähetõenäoline, et teda tema ajastu realism üleliia paelus, vaevalt suutis meister ka selle tervikliku jaburuse peatset kadumist ette ennustada. Ei, pigem tajus ta midagi muud, raamatu pealkiri tundub ses mõttes rohkemgi kui viitav. Ruumid, aeg – et siis teatud aegruumis kinni olemist? Võimalik.

Pildid raamatus on teemade kaupa jaotatud ja enne igat teemat on ette antud asjakohane sissejuhatus. Need on mõnusad tekstilõigud ja raamatu läbimisel igati abiks. Algul ajas veidi segadusse, napilt 10 aastat Tallinnas elanuna tahtnuks iga pildi alla selgitust, mis koha või hoonega parajasti tegemist, aga saades aru, et tegemist pole kaardiga, loksus kõik paika.

Raamatu koostaja Toivo Tammik ütles, et arhitektuurialase absoluutse kuulmisega Vainküla on nii mõnegi objekti originaalist paremaks pildistanud. Samas, pilt võib olla eksitav. Kirjanikuna võin öelda, et pildiallkirjata või selgituseta pilt polegi alati mingi õige pilt. Samuti võiks ainult Vainküla piltidesse kinni jäädes tekkida mulje nagu oleks tegemist ainuüksi masendava aegruumi kajastusega, mis oleks vale. Raamatu mõnusa fiilinguga vahetekstid lisavadki piltide vahele seda hingatavat ja Vainküla linnaruumi tarbimiseks vajalikku õhku.

Rein Vainküla arhitektuurifotograafia. Autor/allikas: Rein Vainküla

"Ruumid_Spaces" pole Vainküla elutööraamat. Raamatu koostajad nimetavad seda subjektiivseks pilguheitmiseks läbi andeka fotograafi kaamerasilma. Tegelik Vainkülast maha jäänud tööde hulk on palju suurem, fotograafina tegutses ta kokku 46 aastat. Peale arhitektuuri ja linnakeskkonna kujutamise pildistas ta ka interjööri, skulptuuri ja disainiesemeid. Ta on teinud kaastööd 1960. aastate disainiajakirjale Kunst ja Kodu, niisamuti on tulnud temalt rohkelt kaastööd Eesti arhitektuuri aastaraamatutesse, foto- ja ülevaatealbumitesse.

Vanasti, Vainküla ajal olid raamatud miski, ilma milleta inimene ei saanud ja mis pidid tal kodus olema. ENE köited ja Masso kokaraamatud kohe kindlasti. Suurele osale inimestele läks vaja ka eesti luuletajate ja romaanikirjanike raamatuid. "Ruumid_Spaces" on nüüd nagu üks samasugune näide. See raamat võiks tänapäeva inimesel kodus olla. See annab justkui selguse, kust me tuleme ja mis seisukorras me praegu oma eluolu ja linnapildiga oleme. Kogu raamat – teostus, maht ja tähendus – tundub nii kolossaalne. Seda raamatut ei saa läbi lugeda ja kõrvale panna. See kõnetab sind iga kord, ükskõik mis lehe pealt ja ükskõik mitmendat korda sa selle lahti lööd. See on kokku midagi nii vaimustavat, mida enamasti lihtsalt ei juhtu.