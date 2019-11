"Kris Lemsalu looming on paganlik ja punk – see on tema oma ja see on meie oma ... See on välk taevas ja vulkaaniline kuumus kuristikulises ookeanis. See on asjade karneval, mis on frankensteinlikult kokku sobitatud seguks, mis on sama habras kui elu ise. See ongi elu," kirjutab Los Angelese kunstikriitik Andrew Berardini raamatus.

Teos annab sissevaate Kris Lemsalu loomingusse ja ellu. Rohke visuaalmaterjaliga kataloog sisaldab näitusevaateid Eesti paviljonist 58. Veneetsia biennaalil, ülevaadet Lemsalu varasemast loomingust ja analoogfotosid Kris Lemsalu isiklikust kogust. Visuaalmaterjali raamivad tekstid, mille on kirjutanud näituse kaasamõtlejad: Andrew Berardini ja Eesti kuraator ja kriitik Tamara Luuk.



Kris Lemsalu on sündinud 1985. aastal Tallinnas ning elab ja töötab Viinis ja Tallinnas. Ta loob erinevaid meediumeid ja materjale kombineerivaid skulptuure, installatsioone ja performance'eid. Viimasel ajal on Kris Lemsalu osalenud näitustel Londonis Goldsmiths CCA-s (2018), Secessionis Viinis (2018), Performa 17 biennaalil New Yorgis (2017), DRAF-i performance'ite õhtul Londonis (2017), Bunshitu galeriis Tokyos (2015), Ferdinand Baumani galeriis Prahas (2015). Lemsalu esindavad galeriid Temnikova & Kasela Tallinnas ja Koppe Astner Glasgows. Kris Lemsalu loomingut on tunnustatud 2018. aasta riikliku kultuuripreemiaga ja presidendi noore kultuuritegelase preemiaga.