Selliseid sõnu on muidugi veel, igaühel oma tähendusvarjund: umbkaudu, ligikaudu, peaaegu, ligi, ligilähedalt, poolkaudu, arvata, lähikaudu, umbkaudselt, ümmarguselt, ligikaudselt, ümber, ringis, na, nõnda, oma.

Üheülbalisuse kõrval on suurem probleem tihti aga see, et umbkaudsuse väljendamiseks on hulgasõnaga koos kasutusel ka ligikaudset hulka märkiv asearvsõna, olgu näiteks paarsada.

Mõned näitelaused.

Surevaid ja juba surnud mesilasi oli taru juures maas umbes paarsada. Õige oleks kas paarsada või umbes kakssada, mitte mõlemad koos.

Päeva jooksul toimus umbes paarsada sõidukite plekimõlkimist. Arvu teades võiks siin kasutada paarisaja või umbes kahesaja asemel ka muid väljendeid, näiteks peaaegu kakssada.

Mõniteist aastat tagasi juhtus Eestis õnnetus, kus hinnanguliselt suri naftareostuse tõttu umbes paarsada lindu. Siingi on umbmääraste sõnadega üle soolatud. Ka sõna hinnanguliselt annab aimu, et täpset arvu ei teata.

