Johann Voldemar Jannseni pärand sai kaante vahele

""Ma ei tahha mitte isseennesele, vaid Eestirahvale ellada!" kuulutas Johann Voldemar Jannsen oma ajalehes Perno Postimees 1862. aastal. Ja seda ta tõepoolest tegi. Karjapoisist lehetoimetajaks ja rahvusliku liikumise etteotsa tõusnud Jannsenist sai aga Vello Salo hinnangul enim laimatud ärkamisaegne tegelane," kirjutab Mart Laar raamatu tagakaanel. Ettepanek see raamat kirjutada tuligi katoliku vaimulikult Vello Salolt.

"Tema meelest on Jannsen kõige enam laimatud inimene Eesti ajaloos, kelle nimi tuleb jälle ikka ausse tagasi tõsta. Ta ütles, et see peab olema minu püha kohus. Ega ma ei saanudki aru, ta kutsus mind mõned aastad tagasi enda juurde kloostrisse välja. Neid oli ikka palju, keda ta kutsus: ühele andis ühe ülesande, teisele teise. Ja siis ma sain aru, et mul pole mingit väljapääsu, muudkui see raamat ära kirjutada. Nii et tõstsingi muud tööd kõrvale ja kirjutasin," kirjeldas raamatu autor Mart Laar selle saamisprotsessi.

Laar pühendaski raamatu Vello Salole. Aga raamatut kirjutades puutus ta kokku paljude huvitavate faktidega, mida polnud enne kuulnud. Kõige hämmastavam oli Jannseni tohutu haare.

"Ükstaspuha, mida ma Eesti ajaloos puudutan või enda ümber näeme Eestis, kas või laulupidu, siis me näeme igal pool absoluutselt Johann Voldemar Jannseni jälgi. See on kõige suurem tunnustus, mis olla saab," selgitas Laar.