Põhja Konn ammutab oma teisel plaadil inspiratsiooni Erkki-Sven Tüürist

Valter Soosalu ütleb, et ansambli teine kauamängiv sooritab ühise elutunnetuse ja hingamise kaudu samme, hüppeid ja mõttevahetusi üle žanrite.

"Meie esimene album oli selgelt progeroki sarnane, aga uuel albumil me oleme püüdnud astuda sammu edasi veel kuhugi poole, et iga kuulaja saaks otsustada, mis see žanr võiks olla, aga eks seal kindlasti rokilik telg on alles," lubas Põhja Konna solist Valter Soosalu.

Plaadile jõudsid lisaks bändi omaloomingule ka seaded Erkki-Sven Tüüri kollektiivi In Spe teostest.

"Erkki-Sven Tüüri muusika on seatud teistsugustele koosseisudele, kui me oleme harjunud kuulma ehk In Spe lugusid mängib valdavalt kuus tšellisti ja mõningaid tema laulupeolaule saab bändi seades kuulda," kirjeldas Soosalu.

Plaadi esitluskontsert toimub detsembri lõpus Alexela Kontserdimajas.