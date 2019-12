Galerii. Põhja Konn esitles albumit

Põhja Konna uus album sündis koos vokaalansambli Vox Clamantise ning Estonian Cello Ensemble'iga. Lisaks liitusid bändiga plaadil laulja Mikk Dede ning löökpillimängija Lauri Metsvahi. Sõnade autorina lööb kaasa Genka. Plaadile jõuavad lisaks bändi omaloomingule ka seaded Erkki-Sven Tüüri kollektiivi In Spe teostest "Uus ja vana", "Päikesevene", "Antidolorosum", "Isamaa" ning "Igavik".



"Meie II kauamängiv sooritab ühise elutunnetuse ja hingamise kaudu samme, hüppeid ja mõttevahetusi üle žanride. See ei ole kannatamine ristil või ärevuse käes higistamine, vaid protsess, mis toob kokku ühise elutunnetuse – olgu see siis väljendatud traadi tõmbamise, tšellopoogna liikumise, kõride ning kopsude, hiphopi, trummi põristamise või vibrafoni resonaatorite kaudu. Kui oleme kütnud põnevust üksteise ellu nii jutu kui tegudega väljaspool ühist lavalaudade trampimist, siis ei ole ühtegi põhjust, miks peaksime jätma kinni haaramata meid kokku toonud juhustest, vestlustest ja sellest elust ning hetkest, mil pidada polüloogi meile endile kõige sobivamate instrumentide kaudu," kommenteeris aasta lõpus ilmuvat kauamängivat Põhja Konna laulja ja klahvpillimängija Valter Soosalu.



Kontserti korraldasid Leigo Järvemuusika-Leigo Lake Music ja Eesti Kontsert.