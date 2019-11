Plaadilt leiab lisaks Põhja Konna omaloomingule ka seaded Erkki-Sven Tüüri koorilauludest "Taandujad" ja "Väike eestimaine laul" ning Rasmus Puuri, Madis Järvi, Erkki-Sven Tüüri, Tõnis Kõrvitsa, Põhja Konna ja Valter Soosalu arranžeeringud kollektiivi In Spe teostest "Uus ja vana", "Päikesevene", "Antidolorosum", "Isamaa" ja "Igavik".

Albumi "Hetk. InSpereeritud Tüürist" laulud on kirjutatud Henry Kõrvitsa (Genka), Leelo Tungla, Valter Soosalu, Artur Alliksaare, Peep Ilmeti, Doris Kareva, Juhan Liivi ning Hando Runneli sõnadele.

Põhja Konna laulja ja klahvpillimängija Soosalu märkis saates "OP", et teda viis Tüüri juurde aastatepikkune muusikaline sümpaatia. "Ta on olnud juba aastaid minu isiklik kangelane. In Spe aegadest ja ka hiljem. Ma muidugi ei olnud In Spe aegadel plaaniski siia maailma tulema. Aga kuidagi nii see asi läks, et teismelisena sai hakatud hästi palju kuulama n-ö vanakooli rokki."

Vox Clamantise kunstiline juht Jaan-Eik Tulve tunnistas, et Põhja Konna kuulates on väga tugev kõlaline In Spe lähedus tunda. "Minu lapsepõlv möödus ka In Sped kuulates."

Põhja Konna albumi "Hetk. InSpereeritud Tüürist" vinüüli sisekaante kujundus. Autor/allikas: Henry Griin

Tulve ütles, et ta on Soosalu talenti austanud juba mitmeid aastaid. "Seepärast see Valteri pakkumine Põhja Konnaga koostööd teha tuli väga soojale kerisele. Ta on suurepärane dirigent ja tunneb koori faktuuri ning seaded on tal ideaalselt tehtud. Väga on hea laulda."

Põhja Konna kitarrist Jürgen Kütner sõnas, et nad peavad ansambliga selleks palju rohkem tegema, et teenida välja tiitlid, nagu Ruja või In Spe järeltulija. "Aga muidugi me võtame neist kollektiividest endale palju kaasa ja peame neist väga palju lugu."

Soosalu nentis, et kuigi laulusõnade kirjutamine ei tule tal väga raskelt, ei ole ta tulemusega kunagi ise päris rahul.

"See on olnud minu sõnadekirjutamise taak. Ma olen seda julgenud teha ehk elus neljal korral ja ainult siis, kui see vajadus on olnud nii suur, et mujalt ei ole olnud võtta ja kuskilt mujalt ei ole tulemas." Seepärast on tal hea meel, et kampa sai võetud Genka.

Albumi esitluskontsert toimub 27. detsembril Alexela Kontserdimajas.