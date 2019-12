Keelesäuts. Tulemus või tagajärg?

Kas tulekahjul või orkaanil, mida ometi keegi ei soovinud, on tulemus või tagajärg? Olen tähele pannud, et need asjad on pisut sassis.

Seni on ikka nii olnud, et tulemusele eelneb kellegi sihikindel tegevus, et tulemus sünniks, st tulemus on see, mida tahtsime või soovisime, mille nimel tegime tööd. Vaevalt küll keegi ise tegi tööd selle nimel, et õnnetus juhtuks kõigi selle tagajärgedega. Võib-olla jättis tegemata? Ja siit jõuamegi tagajärjeni. Tagajärg on see, mis juhtub mingi teise asjaolu tõttu, ka tegemata jätmise tõttu. Maavärinal, hooletusel jne võib olla tagajärg.

Niisiis. Tulemus on see, mille poole püüdleme, mida tahame ja mille nimel õpime, teeme tööd, tegutseme. Tagajärg on see, mis juhtub meie tahtest sõltumata. Seepärast suhtun kahtlevalt lausesse, et orkaani tulemusel hukkus 1800 inimest. Pakun, et tagajärjel on täpsem. Ja mida täpsemalt end väljendame, seda õigemini meist aru saadakse.