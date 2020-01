ETV alustab uut aastat suurfilmi "Tõde ja õigus" tele-esilinastusega

Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks valminud mängufilm "Tõde ja õigus" jõuab esmakordselt tele-ekraanile – kinorekordid purustanud film on ETV ekraanil 1. jaanuaril kell 21.20.

"Tõde ja õigus" esilinastus Eestis 20. veebruaril ja püstitas kinodes rekordi üle 267 000 vaatajaga. Filmi on saatnud edu ka välismaal – detsembris võitis "Tõde ja õigus" rahvusvahelise pressiakadeemia välja antava filmiauhinna Satellite Award ning Eesti suurfilm valiti võõrkeelsete filmide Oscarite eelnimekirja.



Tanel Toomi mängufilm räägib haaravas pildikeeles Tammsaare loo uhkusest, lootusest ja tõekspidamisest, kus tõe ja õiguse otsinguil tuuakse ohvriks perekond, lähikondlased ja iseend. Lootusest ja teotahtest pakatav Andres tuleb koos noore abikaasa Krõõdaga võlgu ostetud soisele talukohale uut elu rajama. Vargamäe Mäe talust peab saama koht, mis perekonna eest hoolitseb. Selle unistuse nimel algab elukestev võitlus nii looduse ja saatuse kui ka kiusliku naabrimehe Pearu poolt mängitavate vingerpussidega. Kui elukaar jagab Andresele enam kannatusi kui kauaoodatud tulemusi, hakkab mees üha meeleheitlikumalt otsima tõde ja õigust nii kohtust, kõrtsist kui Piiblist ning unelm õitsvast Vargamäest vajub üha sügavamale reaalsuse varju.



Peaosades säravad Priit Loog, Priit Võigemast, Ester Kuntu, Maiken Schmidt ja Simeoni Sundja. Režissöör ja stsenarist on Tanel Toom, operaator Rein Kotov, helilooja Mihkel Zilmer, produtsent Ivo Felt.



Filmiaasta sissejuhatuseks toob ETV uue filmi vaatajate ette ka 2. jaanuaril. Neljapäeval kell 20 tele-esilinastub dokumentaalfilm "Konstantin Vassiljev. Kastist väljas", mis portreteerib läbi aegade üht parimat jalgpallurit Eestis. Maestroks kutsutav Konstantin Vassiljevi karjäär ei kulgenud sugugi veatult, filosoofina mõtestab Vassiljev filmis lahti nii karjääri kõrghetked kui ka altminekud.