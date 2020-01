Ülikooli kunstiteose konkursi võitis kullast mägi

Tallinna Ülikooli VITA hoone kunstiteose konkursi võitjaks kuulutas žürii kavandi "Ainult filmis ja pildiraamatus", mille autorid on Oliver Soomets ja Magnus Andre. Võitjatega alustatakse läbirääkimisi võidutöö teostamiseks. Lepingu maksumus on 62 000 eurot, töö peaks valmima 2020. aasta lõpuks.

"Mind võlus kõige rohkem intriig, mis võidutöös sees on. See midagi, mida päriselus ju olla ei saa – nimelt mägi, mis on kullast ja teeb häält! Või siiski? See on nagu unistus või unenägu, mis annab ainest erinevateks lugudeks," kommenteeris žürii esimees Katrin Saks.

Töö autorid on ise rõhutasid, et Tallinna Ülikooli hooned moodustavad maagilise kompleksi, kus iga päev sünnib uus reaalsus, mis pannakse proovile sealsete loominguliste inimeste peades.

2.-4. koha pälvisid VITA maja kunstiteose konkursil "Laused" (Sten Saarits, Tarvo Varres), "Hüpe" (Varvara Guljajeva, Mar Canet Sola) ja "Püüd tähtede poole" (Per William Petersen, Sirje Petersen). Nende kavandite autorid saavad žürii ettepanekul igaüks 1000-eurose preemia. Kokku laekus 11 kavandit. Lisaks Katrin Saksale kuulusid žüriisse Sirje Runge, Maarja Kask, Peeter Pere ja Eva Näripea.

Konkurss korraldati, kuna vastavalt seadusele peab uute ehitiste puhul 1 protsent maksumusest kuluma kunstile. Kõiki kavandeid esitletakse VITA õppehoones alates 30. jaanuarist.