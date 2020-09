Riigikogu kunstisaalis avati Sirje Peterseni isikunäitus "Taevane ja maine"

Riigikogu kunstisaalis on alates 16. septembril avatud Sirje Peterseni isikunäitus "Taevane ja maine", kus on välja pandud maalid, milles autor kajastab emotsionaalselt inimese tundeid ja mõtteid taeva ning maa vahelises ruumis.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas märkis, et näitusel on väljas Eesti kunstimaastikul tegutseva silmapaistva kunstniku värviküllased ja dünaamilised maalid. "Huvitav on vaadata kunstniku oskust näidata maalidel elus oma kohta otsiva naise otsinguid, mida on kujutatud pidevas muutumises," ütles Põlluaas. Ta lisas, et kriitikud on nimetanud Peterseni üheks tugevama maalijanärviga Tartu kunstnikuks.

Petersen alustas kunstnikuteed 1980. aastal figuratiivsete ja abstraktsete maalidega. Nüüdseks on Petersenil olnud 59 personaalnäitust. 1992. aastast on ta Eesti Kunstnike Liidu ja Tartu Kunstnike Liidu liige, alates 1996. aastast Eesti Maalikunstnike Liidu liige. Tema teosed kuuluvad paljude muuseumide kogudesse ja erakogudesse Eestis, Soomes, Rootsis, Taanis, Norras, Belgias, Lichtensteinis, Saksamaal, Itaalias, Kasahstanis ja Abu Dhabi Araabia Ühendemiraadis.

Sirje Petersen on kunstnik ja õppejõud, kes alates 2000. aastast töötab Kõrgemas Kunstikoolis Pallas maalikunsti dotsendina.

Näitus jääb avatuks kuni 16. oktoobrini.