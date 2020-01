Suri Briti filosoof ja publitsist Roger Scruton

Scruton on avaldanud umbes 50 raamatut moraalist, poliitikast, arhitektuurist ja esteetikast. 2016. aastal löödi ta rüütliks teenete eest filosoofias ja riiklikus hariduses, vahendasid Evening Standard ja The Guardian.

Scrutoni pere ütles pressiteates, et on tema ja ta saavutuste üle väga uhked.

Scrutonile avaldas sotsiaalmeedia vahendusel austust hulk poliitikuid. "Väga kurvad uudised. Professor Roger Scruton, meie aja suurim konservatiiv, on surnud. Riik on kaotanud suure intellekti. Ma olen kaotanud imelise sõbra," kirjutas konservatiivist parlamendisaadik Daniel Hannan.

Scruton lõpetas 1965. aastal Cambridge'i ülikooli ning oma filosoofilistes töödes pööras ta erilist tähelepanu esteetikale, arhitektuurile ja muusikale.

Scruton kuulus asutusse, mis andis valitsusele nõu kaasaegse arhitektuuri parendamise kohta. Ta aga vallandati sealt rea kommentaaride tõttu, mille avaldas New Statesman. Ajakiri kirjutas, et Scruton ütles, et hiinlased loovad oma inimestest robotid, kuid ajakiri selgitas hiljem, et Scruton kritiseeris pigem Hiina Kommunistliku Partei piiravat režiimi, mitte Hiina kodanikke. Ajakiri vabandas hiljem veel mitmel puhul, et oli Scrutoni vaateid valesti tõlgendanud.

Toonane eluasememinister James Brokenshire palus samuti Scrutonilt andeks, öeldes, et kahetses tema vallandamist "tema seisukohtade osalise avaldamise" pärast.