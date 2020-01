Romaani "Hurda graal" autor: iga müüt kannab mingit moraali

Loos tegutseb Jakob Hurt, sõna saavad aga ka koerakoonlased, kotermanid, näkid, korporandid, mõisnikud ja paljud teised.

Varem Eesti Rahva muuseumis ja kirjandusmuuseumis töötanud autorit on inspireerinud eesti mütoloogia ja traditsioonid.

"Ma arvan et iga müüt kätkeb tekkelugu ja kannab mingit moraali. Ma arvan, et minevikumälestused, kujutlused, kollektiivsed kujutlused aitavad meil mõtestada tänast päeva. Kui vaadata müütide kujunemist, siis iga inimene lisab midagi omalt poolt juurde, aga ma arvan, et alge on ikka üks ja seesama ehk mingi esmane kogemus, mis ühendab mitmeid põlvkondi," arutles Zeigo.

Romaanis toimuv ajarännak võimaldab õppida minevikukogemusest, aga ka vastupidi. Kaks aastat tagasi ilmus Henri Zeigo esikromaan "Sõnakehv".