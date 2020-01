Lavastaja Mihhail Patlasov: kunstnik on alati otsingus

Vaba Lava Narva teatrikeskuses esietendub täna Peterburi lavastaja Mihhail Patlasovi ja Eesti näitlejate koostöös valminud lavastus "Üleminekuaja inimesed". Patlasovi sõnul on Eesti ühiskonnas viimase saja aasta jooksul olnud palju üleminekuid ja just kunstnikud tunnetavad neid kõige paremini.

"Üleminekuaja inimesed" on dokumentaallavastus, mis sündis vestlustest enam kui 20 Eesti kunstnikuga, vahendas "Aktuaalne kaamera". "Kunstnik on ju alati otsingus, ta asub üleminekus. Otsustasime just seda hetke kuidagi kajastada ning koguda terahaaval, võib öelda et minnes läbi saja aasta, uurida, mis toimus kunsti ja kunstnikega Eestis," selgitas lavastaja Mihhail Patlasov.

Kunstnike mõtisklusi kuulates ja neid lavastusse põimides üllatas lavastajat Eesti ühiskonna suhtumine kunstnikesse. "Neid kuulatakse väga tähelepanelikult, neid vaadatakse. Muidugi, kunstnikud kaebavad, et seda on vähe, kuid ikkagi püüdsime seda oma näidendis edasi anda," selgitas ta.

Lavastus ei keskendu ainult eelmise sajandi tuntud üleminekuaegadele vaid püüab arutleda kunstniku rollist ka tulevikus.

"Üha rohkem hakkavad meie tööd tegema robotid, inimesed peavad endale rakendust leidma ja võimalik, et me kõik hakkame mingil hetkel loominguga tegelema. Kuid see on vaevaline ja raske sisemine protsess. Meie jutustus on üles ehitatud kunstnike piinarikastele aruteludele," rääkis Patlasov.

Peterburi lavastaja ja Eesti näitlejate koostöös sündinud draamat, kus ka publik peab olema valmis dialoogi astuma ja kaasa mõtlema, saab alates tänasest vaadata Narva Vaba Lava teatrikeskuses. Tallinna publikuni jõuab lavastus 26. veebruaril.