ERM-i jõudis Tartu rahulepingu originaal

Püsinäituse ruumis "Rahvas ja riik" saab lepingut silmitseda ja kogu selle teksti ekraanil sirvida kuni 2. veebruarini. Seejärel naaseb ürik, mille allkirjastamine lõpetas 431 päeva kestnud Vabadussõja, oma hoiupaika rahvusarhiivis.

Erilise sündmuse puhul on ERM-i lipukogust näitusesaali toodud Vabadussõja lõunarindel võidelnud vabatahtlike üksuse Sakala partisanide esimene lipp. Selle kõrval on vabadusristi aumärk, mis kuulub Anna Varesele. Anna läks 18-aastasena vabatahtlikult sõtta ja on üks kahest eesti naisest, keda aumärgiga tunnustati.

Juubelipidustuste ajal ilmub temaatiline postmark ja vermitakse münt. Kaheeurost käibemünti "Tartu rahu 100" esitleb Eesti Pank ERM-is 1. veebruaril. Lisaks toimub muuseumis mitu konverentsi: rahvusvahelise küberõiguse konverents ja Tartu rahu välispoliitika konverents.

Rahulepingu juubelinädala sündmuste täpsem kava.