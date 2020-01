Folklorist Risto Järv: muinasjutt on kui rahvusvaheline rändkaup

"Viis aastat tagasi sattusin ma peale "Ööülikoolis" Risto Järve loengule, Jaan Tootsen oli välja mõelnud, et selline loeng seal peaks olema, natuke aega hiljem sattusin ka kahele Ülo Valgu muistendi-teemalisele loengule," sõnas näituse kuraator Katrin Sipelgas ja lisas, et nendest kujunesid tema öökapiraamatud. "See hakkas kuidagi minu peas tööle ja siis üle-eelmise aasta sügiseks oli muinasjutt keerlenud mu peas nii pikalt, et tekkiski mõte teha sellest näitus."

"Sealt see mõte tekkis ning ma otsisin Google'st välja Risto Järve telefoninumbri, helistasin talle ja küsisin, kas ta oleks nõus tulema paati, sest see oli minu jaoks oli oluline, et meeskonnas oleks ka folklorist," ütles Sipelgas ja mainis, et nad said õige pea aru, et näituse fookus võiks rääkida üldse muinasjutust kui sellisest. "Me oleme üritanud tuua ka äratundmisrõõmu nendele, kes ei ole kursis ainult Eesti algupärase muinasjutuga, vaid ka nendele, kes teavad tänapäevaseid versioone läbi Disney."

Lisaks Eesti Rahva Muuseumile on kuraatori sõnul plaanis muinasjutunäitusega "Elas kord..." minna ka Eestist välja. "Tänapäeval ongi niimoodi, et muuseumid üritavad teha näituseid, mis ei elaks oma elu ainult näituseruumides, vaid mis saaksid ka rännata ja kõnetada rohkemaid inimesi," mainis ta ja tõi välja, et nad plaanisid ette ka olukorra, kui näitus peaks minema Taani või Venemaale. "Siis on võimalik vahetada välja teatud jupid ja asendada need selle riigi eripäraga."

Risto Järv kinnitas, et põhiliselt tegeleb ta folkloristina just muinasjuttudega. "Me ise ei tarvitse alati teadvustadagi endale, kui palju meid võib muinasjutulik mõtteviis mõjutada," ütles ta ja tõi välja, kuidas Taani folklorist on oletanud, et igal inimesel on üks lemmikmuinasjutt, mis mõjutab teda läbi elu. "Seda tajub inimene aga alles hiljem tagasi mõeldes, sest see mõjutamine on toimunud varjatult, sa ise ei teadvustagi seda."

"Muinasjutt on rahvusvaheline rändkaup, teda on läbi aja räägitud eri rahvaste poolt erinevat moodi," ütles Järv ja nentis, et Eestis on omanäoliseid ja värvikaid detaile, millele on näitusel tähelepanu juhitud. "Me oleme tihtipeale harjunud paari-kolme filmiga, mida joonisfilmitootjad või muinasjutufilmide loojad maailmas suure meediakära saatel ette paiskavad, aga tegelikult on see kiht neist lugudest väga suur."