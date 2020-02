Täispikk saade | "OP" vaatas tagasi Kultuurikapitali aastapreemiatele

Filmi "Tõde ja õigus" režissöör Tanel Toom kinnitas, et kuigi tal pole varem täispika filmi kogemust, siis tundub talle esimese filmi pinnalt, et on võimalik teha filmi ka ilma produtsendiga riidu minemata. "Me teeme ka minu järgmise filmi Ivo Feldiga koos, aga hetkel on veel liiga vara, et rohkem kaarte selle kohta avada," sõnas ta ja rõhutas, et kuigi tema teine film pole Eesti kirjandusklassikal põhinev, siis ta ei välista, et kuna mõne klassiku juurde tagasi pöördub.

Kirjanduse aastapreemia pälvinud Vaapo Vaher selgitas, et kuigi ta sai preemia 2019. aasta eest, siis teose "Hiiumaa kirjanduse lugu" koostamine võttis tal aega kokku 9 aastat. "Ta tahtis niisugust ettevalmistusaega pikalt, kõik tuli läbi hekseldada pika plaani järgi, arhiividest kaevata ning esimesed neli ja pool aastat läksidki puhtalt musta töö peale," mainis ta ja tõdes, et algul tahtis ta kirjutada ainult Hiiumaa kirjanike leksikoni.