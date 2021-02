Kultuuri elutööpreemiad pälvisid Eha Komissarov, Tiit Pääsuke ja Enn Säde

Elutööpreemia laureaat, kunstiteadlane ja kuraator Eha Komissarov on töötanud Eesti Kunstimuuseumis 1973. aastast, olles sel sajandil Kumu kunstimuuseumi programmi üks loojatest ning vedajatest. Ta on olnud õpetaja ja juhendaja paljudele noorema põlvkonna kunstnikele ja kuraatoritele ning aktiivselt toetanud nii Tallinna Graafikatriennaali kui ka muude kunstielu tähtsündmuste ja ettevõtmiste korraldamist. Esitaja kinnitusel võib teda pidada Eesti nüüdiskunsti emaks – see, kuidas oleme harjunud kunsti nägema ja mida kunstina mõistma, on paljuski Komissarovi kujundatud ja mõjutatud. Tema esitas riigi elutööpreemia kandidaadiks Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus.

Elutööpreemia laureaat, maalikunstnik Tiit Pääsuke tähistab tänavu detsembris 80. aasta juubelisünnipäeva. Tartu Kunstimuuseumis avati möödunud aastal tema loomingu ülevaatenäitus "Nostalgiata". Esitajate sõnul on Pääsuke meie maalikunsti elav legend. Ta on pikaajaline õppejõud ja traditsioonide hoidja. Elutööpreemia kandidaadiks esitasid ta Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstnike Liit, Sihtasutus Kunstihoone, Tartu Kunstimuuseum ning preemia varasemad riigipreemia laureaadid Kadri Mälk ja Jaan-Eik Tulve.

Elutööpreemia laureaat, helioperaator ja helirežissöör Enn Säde on helindanud veerandsada mängufilmi ja 80 dokumentaalfilmi. Nende hulka kuuluvad paljude teiste seas mängufilmid "Tuulte pesa", "Lindpriid", "Naerata ometi" ning dokumentaalfilm "Nõialoom". Esitajate sõnul on Säde oma tööga olulisel määral mõjutanud järgmiste põlvkondade filmihelimehi. Tema esitajad olid Eesti filmiajakirjanike ühing, Eesti filmi instituut, PÖFF, Eesti kinoliit, Kino Sõprus, Eesti filmitööstuse klaster ning varasemad laureaadid Rein Maran, Toivo-Peep Puks ja Rein Raamat.

Iga kultuuri elutööpreemia suurus on 64 000 eurot.

Riiklikke kultuuri aastapreemiad antakse välja viis. Need pälvivad arhitekt Jiri Tintera oma töö eest Valga linnas, isikunäitustega välja tulnud kunstnik Flo Kasearu ning kunstiteadlane, kuraator ja dramaturg Eero Epner töö eest kõigis neis valdkondades. Aastapreemia pälvib ka viljakas rahvusvaheliselt tunnustatud jazzmuusik Jaak Sooäär ning kunstiteadlased Epp Lankots ja Triin Ojari, kes uurisid Eesti 20. sajandi puhkamiskultuuri.

Aastapreemia suurus on 9600 eurot, loomingulise kollektiivi puhul läheb preemiasumma jagamisele.