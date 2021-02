Enn Säde: minu tulevik on selja taga, jäänud on mäletamise kohustus

Neljapäeval kell 22.05 on ETV eetris "Riigi preemiad parimatele", mis on pühendatud tänavustele riiklike preemiate saajatele. Riigi kultuuri elutööpreemia pälvinud helioperaator ja režissöör Enn Säde tõdeb saatele antud intervjuus, et kuivõrd tema vanuses on tulevik juba selja taga, on talle jäänud ainult mäletamise kohustus.