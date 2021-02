Galerii. Ministrid andsid teaduste akadeemia majas üle riiklikud preemiad

Kultuurivaldkonnas pälvisid elutööpreemia kunstiteadlane Eha Komissarov, maalikunstnik Tiit Pääsuke ning helioperaator ja helirežissöör Enn Säde. Spordi elutööpreemiad pälvisid spordijuht ja Eesti olümpialiikumise jäädvustaja Gunnar Paal ja ujumistreener Õnne Pollisinski.

Peaminister Kaja Kallas ütles laureaatide autasustamisel, et tõeliselt suured saavutused kõnetavad suurt osa ühiskonnast ja teevad meie riigi ja rahva suuremaks.

Kultuuriminister Anneli Ott sõnas pöördumises laureaatidele, et nad on avanud võimalusi näha elu ja inimesi üha uutest perspektiividest. Minister märkis, et kultuur on Eesti riigi ja rahva olemise tegelik ja peamine mõte ning riigita kultuuridel on määratult raskem oma teadmisi levitada ja mõjutada maailmakultuuri arengut.

Teaduse elutööpreemiad said sel aastal koronaarkirurgia arendaja Toomas-Andres Sulling ja humanitaarteadlane Jüri Talvet. Wiedemanni keeleauhinna laureaat on murrete, väliseestlaste keele ja keelekontaktide uurija Jüri Viikberg.

Laureaatidele pühendatud telesaade "Riigi preemiad parimatele" on ETV eetris 25. veebruaril kell 22.05.