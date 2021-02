Filmi instituut hakkab iganädalaselt koondama kinokülastuse statistikat

Filmi instituut kogub levitajatelt kokku iganädalaselt kinolevi tulemusi, millest moodustub kinolevi edetabel. "Kinokavad tehakse valmis nädala esimeses pooles, seega avaldame ka kinolevi edetabeli nädala alguses, avaldamisega püüame tõsta teadlikkust ja ka ärgitada inimesi käima rohkem kinos," selgitas EFI turundusjuht Eda Koppel.

"Lisaks vahendab EFI kinolevi ja ka filmitootmise statistikat mitmetele rahvusvahelistele organisatsioonidele – European Audiovisual Obsevatory, Lumiere andmebaas, Media Salles, Loov Euroopa programm, Eurimages," sõnas ta ja lisas, et seetõttu on ka loogiline, kui EFI kogub infot ka nii-öelda algtasemel ehk paneb kokku iganädalast kinolevi edetabelit. "Seeläbi oleme kursis ka kogu filmimaastikul toimuvaga."



"Seoses koroona ja Forum Distributioni töö lõpuga tekkis väike auk, aga praeguses keerulises olukorras on nii levitajatele kui ka kinodele antud info saamine äärmiselt oluline, seda eelkõige selleks, et planeerida esilinastusi ja kinokavade kokkupanemist," mainis Koppel ja tõdes, et levitajate põhilised töövahendid ongi levikalender ja kinolevi edetabel.



Pärast Forum Distributioni lõpetamist möödunud aastal jäi kinostatistikasse mõnek ajaks ka lünk sisse. "Kui 2020. aasta suvel kinod uuesti lahti läksid, olime olukorras, kus keegi enam niimoodi andmeid ei kogunud, et need oleksid kättesaadavad kõigile huvitatud osaliistele," sõnas EFI turundusjuht ja lisas, et ka nemad ei saanud seda kohe üle võtta, sest selleks puudus nii tarkvara kui ka töötaja, kes selle enda peale võtta saaks. "Läbirääkimiste tulemusena eri osapoolte vahel jõudsime selleni, et EFI hakkas numbreid koguma ja meil asus tööle Eveli Raja, kes varasemalt tegeles sellega ka Forum Distributionis."

Eesti kinolevi TOP7 vahemikus 12. veebruarist 14. veebruarini

1. "Väikesed asjad" - 3 047 vaatajat

2. "Hing" - 2 825 vaatajat

3. "Koletisekütt" - 2 114 vaatajat

4. "Tulemeri" - 745 vaatajat

5. "Saatuslik naine" - 629 vaatajat

6. "Undine" - 531 vaatajat

7. "Barbi ja Stari puhkus Vista Del Maris" - 300 vaatajat