Kinomajja rajatavasse Eesti filmikeskusesse plaanitakse ehitada kaks kinosaali

Eesti filmikeskuse projekt on töös juba alates 2017. aastast, tänaseks on olemas äriplaan ja Koko arhitektide tehtud eskiis. Kava kohaselt tuleks Kinomajja kaks eri suurusega kinosaali, lisaks filmihariduskeskuse ruumid ja laste kinostuudio. Majas jätkaks tööd Eesti filmi instituut, samuti tegutseksid kohvik ja filmipood ning publikule avataks juurdepääs seni suletud sisehoovile.

Kinosaalide eskiis Autor/allikas: Koko Arhitektid

"Kui me tahame, et noored väärtustaks meie kultuuri ja keelt, analüüsiks, mõtleks ja teeks häid valikuid, peame varakult tegelema audiovisuaalse kirjaoskuse arendamisega" rõhutas Kinoliidu tegevjuht Kadri Vaas ja rõhutas, et nad soovivad rajada Kinomajja kompetentsikeskuse, mis aitaks viia filmi- ja meediaõpet kõikidesse koolidesse. "Samal ajal oleksime abiks uute digitaalsete ja interaktiivsete õppematerjalide väljatöötamisel ning õpetajate koolitamisel."

Samuti rõhutas Vaas, et hetkel otivad nad koostööpartnerit idee elluviimiseks. "Paraku ei õnnestunud meil saada toetust Kultuurkapitalilt, aga loodame, et riigil leidub teisi võimalusi panustamaks koos meiega Filmikeskuse valmimisse."