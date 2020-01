Rita Ray: maailmas on liiga palju mõttetut muusikat

Möödunud nädalal jagati välja Eesti muusikaauhinnad ning paljude jaoks üllatuslikult oli mitmetes kategooriates nomineeritud noor muusik Rita Ray, kes andis Funk Embassy Records plaadifirma alt välja oma debüütplaati "Old Love Will Rust". Kultuurisaates "OP" räägiti nii artisti endaga kui ka Jazzliidu tegevjuhi Ave Tölpti ja muusik Eplikuga, uurimaks, mis on Rita Ray fenomen.

Muusik Rita Ray, kelle kodanikunimi on tegelikult Kristi Raias, selgitas, et ta mõtles kohe oma muusikitee algul, et ei tahaks avaldada loomingut oma pärisnime alt. "Vaid võtta justkui mingisugune teine mina sinna kõrvale, kes on natukene eraldatud sellest pärisminast, kes ma igapäevaselt olen, ning kes on natukene julgem, pisut rohkem edvistaja ja laval mugavam," lisas ta.

"Maailmas on liiga palju mõttetut muusikat, sellist, mis ei sümpatiseeri ega kõnele," mainis Ray ja kinnitas, et samas on muidugi muusika mõttetus väga subjektiivne. "Aga ma tahaks vähemalt endale kirjutada mõttega muusikat ja kui mu muusika läheb vähemalt mõnele inimesele korda ja nad leiavad sellst mingitki emotsiooni, siis see on juba korda läinud," rõhutas ta.

"See on olnud Eestis nišimuusika ning on praegugi, sest kedagi teist, kes seda stiili viljeleks, ei olegi," nentis Ray ja tõi välja, et kuigi tal on hea meel endale koguda ka Eestis kuulajaid, siis talle pakub eriti huvi just Briti muusikaturg. "Seal on väga-väga suur soul-muusika skeene," ütles ta, lisades, et pärast Amy Winehouse'i lahkumist inimesed igatsevad sellist loomingut. "Mul on hea meel, et mind on sealsetes raadiotes hästi vastu võetud ja seda mängitakse sealgi."

Jazzliidu tegevjuht Ave Tölpti sõnul täidab Rita Ray Eesti muusikamaastikul väga kindlat nišši. "Selline blue-eyed soul, mida pole ammu olnud ning tal on täiesti eriline roll siin muusikamaastlikul olemas, seda enam, et ta tuli välja debüütalbumiga nii hiljuti ja neli nomatsiooni kinnitavad, et seda on märgatud," tõdes ta ja kinnitas, et tema looming on väga terviklik. "Tema puhul on täidetud väga palju erinevaid eelduseid, selleks et kokku tuleks väga eriline ja tähelepanu äratav kooslus."