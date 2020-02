Nii Eestis kui Venemaal on ooperipublik "Mr. Georg Otsa" soojalt vastu võtnud, väljamüüdud avaetenduste järel Saaremaal on lavastust mitu korda mängitud täismajale Moskvas Helikon-Opera suures teatrisaalis, pälvides Eesti ja Vene kriitikute tunnustuse.

"Mr. Georg Ots" on žanripiire ületav etendus, milles põimitakse tervikuks dialoogid ja ooperifragmendid, elav esitus ja fonogrammilt tulevad originaalesitused, ilukirjandus ja tõsielu. Kontsertetendusel kõlavad Georg Otsa legendaarseks lauldud "Saarema valss", aaria filmist "Mister X", "Don Quijote võitluslaul" ja paljud teised armastatud palad.

Eesti Kontserdi juhi Kertu Orro sõnul on Helikon-Opera lavastus igale Georg Otsa austajale kingitus. "Mäletame tänini, kuidas publik mullu lavaloo hetkega omaks võttis ja kuidas lõpuks kõik ühiselt Georg Otsa menulaule kaasa laulsid. Usun, et see on üks südamlikumaid võimalusi suurlegendi meenutamiseks," rääkis Orro.

"Mr. Georg Ots" etendub Alexela kontserdimajas. Peaosades säravad Rahvusooper Estonia solistid Rene Soom ja Juuli Lill, kaasa teevad on Natalja Zagorinskaja, Anu Kaal, Aleksei Issajev jt ning Helikoni ooperiteatri sümfooniaorkester ja koor.

Lavastaja Dmitri Bertmani sõnul on tema "Mr. Georg Ots" kummardus eesti ooperikunsti suurkujule, kelle 100. sünniaastapäeva tähistavad märtsis nii Eesti kui Venemaa muusikaringkonnad. Lavastaja on öelnud: "Seda lavastust ette valmistades tabasin end pidevalt võrdlemas Georg Otsa elukäiku oma lähedase sõbra Dmitri Hvorostovski elusaatusega, kes oma eluajal pidas Otsa suureks eeskujuks. Just see, kui üksildastena võivad miljonite poolt armastatud suurkujud end päriselus tunda."

Suurlavastuse produtsent on Eesti Kontsert, toetavad Tallinna ja Moskva linnavalitsused ja kultuuriministeerium.

Etendust mängitakse ainult ühe korra – Georg Otsa sünniaastapäeval 21. märtsil Tallinnas Alexela kontserdimajas.

Hetked "Mr. Georg Ots" etendusest Moskva Helikon-Operas 2019. aasta septembris. Autor: Moskva Helikon-Opera