Saaremaa ooperipäevad teevad kummarduse Georg Otsale

Tänavuste ooperipäevade külalisteatriks on Moskva Helikon Opera – ainus välisteater, kes kutsutud Saaremaa Ooperipäevadele teistkordselt. Ooperipäevadel esietendub tänavu teatri juhi Dmitri Bertmani muusikalavastust "Mister Georg Ots". Bertmani sõnul oli Georg Ots veetleva näitleja võrdkuju, kellesse armusid kõik pealtvaatajad. "Mul on kodus alles foto Georg Otsaga, mis on tehtud pärast tema kontserti Moskvas. Sellel fotol olen ma koos oma isaga, see foto on minu reliikvia" lisas ta.

Ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk on kindel, et teised Helikoni lavastused ei jää tänavuse esietenduse varju, kuna Bertman oskab igast klassikateosest teha intrigeeriva ja kaasajale arusaadava lahenduse. "Ta õnneks ei keera oma lavastusi kunagi üle võlli, et tuua tingimata ooperite süžeed tänapäeva. Klassika ongi sellepärast klassika, et ta kõnetab meid üle aegade" lisab Mikk.

"Mister Georg Otsa" esietenduse piletid müüdi välja juba kevadel, mistõttu otsustas Moskva Helikon Opera anda 28. juulil ka ühe lisaetenduse.

Lisaks esietendusele toob Helikon Opera Saaremaale Pjotr Tšaikovski ooperi "Padaemand", Giuseppe Verdi "Nabucco" ning Francis Poulenci "Karmeliitide dialoogid". Uudisena on ooperipäevade kavas hilisõhtune ööooper pärast õhtust etendust.