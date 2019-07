Ooperipäevad toovad Saaremaale mullusest vähem inimesi

Saaremaa ooperipäevade meediajuht Lauri Aav ütles, et põhjus on selles, et eelmistel aastatel on etendusi olnud rohkem ja ooperipäevad seetõttu kauem kestnud.

Nädal enne ooperipäevi on veel peaaegu kõikidele etendustele, sealhulgas galakontserdile pileteid saada. Aav ütles, et ka varasemalt ei ole kõik etendused varakult välja müüdud olnud. Ta lisas, et piletite suur saadavus võib olla tingitud sellest, et mitmed turismifirmad broneerivad mingi osa pileteid alguses ära ja seejärel tagastavad.

Sellegipoolest ütles Aav, et tõenäoliselt on ka sel aastal etenduste täituvus hea ja pileteid ostetakse nädala jooksul veel. Päris kõiki etendusi nad välja müüa ei looda, sest mõned etendused, näiteks "Karmeliitide dialoogid", on tõsisemad ja seetõttu mitte kõikidele sobivad, rääkis ta.

Kõige menukam on Aava sõnul kontsertetendus "Mr. Georg Ots", mis müüdi välja juba märtsis ja millele on ajakavasse pandud ka lisaetendus.

Sel aastal on tõusnud ka piletihinnad, mis Aava sõnul on aga tavapärane, sest piletihinnad tõusevad natuke iga aasta. Ta lisas, et piletitulu läheb täielikult kulude katmiseks ja et ooperipäevad on tegelikult alati miinusesse jäänud.

Ka majutusasutustes on veel ööbimiskohti saada.

Georg Ots Spaa hotelli müügijuht Keidi Hoogand ütles, et varasemate aastatega võrreldes on suurim erinevus see, et seekord on välja müüdud just ooperipäevade alguspäevad. Tavaliselt müüakse toad rutem välja nädalavahetuseks, ent sel aastal on nädalavahetuseks veel mõned toad saadaval.

Hoogand ütles, et populaarseid sündmusi, mille ajaks on hotell peaaegu välja müüdud, leidub tänavu veelgi. Näiteks Kuressaare merepäevad ja ka augusti esimene nädalavahetus, kui toimuvad golfi- ja tennisevõistlused.

Johan Spa hotelli müügijuht Mario Sau ütles, et hotelli täituvus on varasemate aastatega sarnane. Ta lisas, et saadaval on veel mõned toad ja et see on tavaline, et umbes nädal enne mõned broneeringud tühistatakse.

Saaremaa ooperipäevad toimuvad 23.–28. juuli Kuressaares.