Saaremaa ooperipäevadel esietendus Georg Otsale pühendatud ooper

Moskva ooperiteater Helikon on ooperiga teinud lugupidamisavalduse suure kunstniku elutööle, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esietendust oli vaatamas ka ERR-i ajakirjanik Margit Kilumets, kes rääkis "Aktuaalse kaameraga" kahe vaatuse vahel.

"Peab vist ütlema, et publik on pärast esimest vaatust ehk õige pisut hämmingus, eriti need inimesed, kes ootasid, et näevad ooperit Georg Otsa elust, sest seda see kindlasti ei ole. See on võib-olla kõige rohkem muusikaline etendus, mis on kokku pandud arhiivimaterjalist, kildudest Georg Otsa elust. Me kuuleme Georg Otsa laulmas, näeme laval päris äkilist tegevust, on tantsunumbreid," kirjeldas Kilumets,

"Aga ma arvan, et puudutada Georg Otsa on sama riskantne kui Arvo Pärti, Jaak Joalat või isegi "Tõde ja õigust" ehk Eesti publiku jaoks on see üsna riskantne ettevõtmine," lisas ta.