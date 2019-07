Saaremaa ooperipäevade järgmise aasta peaesinejaks on Horvaatia rahvusteater

22. juulil kuulutati avatuks tänavused Saaremaa ooperipäevad, kus peaesinejaks on ooperiteater Helikon Moskvast. Kuressaare lossihoovi 2000-kohalises ooperimajas antakse publikule kokku 8 etendust. Ka järgmise aasta peaesineja sai teatavaks, kelleks on Horvaatia rahvusteater Zagrebis.

Tänavu Saaremaa ooperipäevadel esinev Helikon ooperiteater Moskvast teeb kahekordselt ajalugu, olles ainus teater, kes on ooperipäevadel esinemas teistkordselt ja tuues lisaks kaasa ainulaadse maailma esmaettekande ooperist "Mister Georg Ots", vahendas "Aktuaalne kaamera". Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk sõnas, et kuigi ta on seda teksti lugenud, siis näinud ta lavastust veel pole. "Seetõttu on erutus sama suur nii meil, publikul kui ka nendel, kes lava taga seisavad."

Helikon Opera kunstiline juht Dmitri Bertman sõnas, et lavastus "Mister Georg Ots" ei ole eluloo kirjeldus. "Me vaatleme seda artisti, kes elas Nõukogude Liidus, kes oli võõras seal ja võõras siin," ütles ta ja rõhutas, et Georg Ots puudutas miljoneid südameid, aga oli ise väga üksildane inimene.

"Galakontserdiga teeme me kummarduse Eri Klasile, kes oli suur Saaremaa ooperipäevade sõber ja tänavune kuninglik gala on pühendatud Erile, meie suurele sõbrale," ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Avamisel kuulutati traditsiooniliselt välja ka järgmiste Saaremaa ooperipäevade peaesinejaks, kelleks on Horvaatia rahvusteater Zagrebis.