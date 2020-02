Tšellist Andreas Lend ning akordionist Allan Jakobi koostöö sai alguse kuus aastat tagasi, võiks öelda, et… korralike, hääles klaverite puudusest! Nimelt ei olnud väiksemates esinemispaikades tihti klaverid kontsertkorras ning tšellistil tekkis vajadus teise toetava instrumendi järele. Tihtilugu saab elus mõnest puudujäägist või kimbatusest alguse hoopis uus lugu ja nüüdseks on neid uusi lugusid duol lausa plaadijagu salvestatud.

Album võlub veel kuulamatagi maitseka ja stiilse kujundusega. Kunstnik Eva Elleri palstelseis toones illustratsioon vanalinnast, mille tänaval kulgevad kaks muusikut, toetab ajatuid väärtusi ning tõotab sentimentaalset meeleolu.

See on muusika eelkõige klassikalise ja kammerliku muusika austajaile: teosed ja helide sügavus on tähtsamad kui väline efekt ning esitajate isiksused. See on tänulikkus muusikast, mille õnnistab sobivalt sisse spirituaalse helilooja Galina Grigorjeva sisekaemuslik palve, "Molitva", mis on ühtlasi kõige uuem teos plaadil ning sobitub suurepäraselt teiste, aegumatute teostega.

Edasi kulgeb muusika küll pühalikult, ent tunglevamalt - kõlab argentiina helilooja Astor Piazzolla "Ave Maria". Järgnevad brasiilia 20. sajandi mõjukaima helilooja Heitor Villa-Lobose kaks pala - "Bachianas Brasilieras" Nr. 1 ja Nr. 5.

Tuntuimate teostena kuuleb albumil sentimentaalset Sibeliuse valssi "Valse Triste", Piazzolla kirglikku "Oblivioni", inglise helilooja Edward Elgari "Salut d'Amour'i" ning Tšaikovski "Uinuva kaunitari" teemat.

Muusikaline valik on niisiis täis sentimentaalsust ja igatsusi, sügavaid tundeid, mida nii tšello laulev kui akordioni nostalgiline kõla võimaldavad suurepäraselt esile tuua. Nagu öeldud, ei suru muusikud oma isiksusi kuuldavalt peale, keskendutakse muusikale, dünaamikaga ning tundepaisutustega pole põhjendamatult liialdatud, see sobib oma teatud vaoshoitusega kuulamiseks just põhjamaisele inimesele. Tõsi, plaadil ei näe muusikute välist kaasaelamist, aga tundub, et suuri žeste ja juustelehvitamist ei saaks näha ka duo kontserdil. Iseenesestmõistetavalt on esitus filigraanne ning ka heliline kujundus Peeter Salmelalt mahe ning loomulik.

Albumi lõpu- ja ühtlasi nimilugu "Air" on auavaldus 2018. aastal lahkunud Eesti-Kanada heliloojale Roman Toile. See on teos, millest albumi mõte duo jaoks alguse sai. Andreas Lend leidis erilise pala ning seni kirjastamata noodi mõnda aega tagasi omaenda noodikogu digitaliseerides, sel noodil oli Toi isiklik pühendus tema eriala õpetajale, Laine Leichterile. Tšellist sai noodi Leichterilt 6. klassis. Noorena mõistmatuna tundunud teos on elu jooksul omandanud sügavama tähenduse ja nõnda sai originaalis tšellole ja orelile/klaverile mõeldud pala uue elu ning kõlapildi tšello ja akordioni ühishelides.

Seaded duole on sündinud kahe muusiku koostöös, proovide käigus ning läbitunnetatud kõlaotsingutes. Andreas Lendi sõnul tehakse muusikat küll eelkõige iseendale, ent rõõm publiku rõõmust on samuti muusikategemisel oluline:

"Duo on koosseis, kus on ainult kaks muusikut ehk mitte üle kahe arvamuse ja konsensust leida on lihtne. Seetõttu saame mängida täpselt neid asju, mida muudes suuremates koosseisudes pahatihti ei saa. Ehk kasutame seda väljundit ka iseenda soovide ja ideede realiseerimiseks. Olime väga üllatunud kui esimest korda kokku saime ja loo käima tõmbasime. Tõesti kihvtilt kõlasid pillid kokku ja siiamaani meeldib! Tunnen ennast akordioniga laval väga mugavalt ja akordion on alati hääles! Eks eelkõige teeme muusikat ikka iseendale aga lõpptulemusena võiks sellest osa ning muusikalise naudingu saada ka publik, sest siis ärkab muusika päriselt ellu."

Albumi "Air" muusika on tõeliseks elluärkamiseks teie ees.