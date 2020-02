Mihhail Kõlvart ooperimaja plaanidest: linnahalli asemel on juba mõned konkreetsed kohad

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on pikalt arutatud ooperimaja linnahalli arendusplaanidest maha kantud ja sellele otsitakse Tallinnas uut asukohta, hetkel on juba paar varianti laual.

Kõlvart ütles ERR-ile, et linn soovib uue ooperimaja valmimisse panustada kohaga, kuid mitte rahaliselt. Rahvusooper Estonia juht Aivar Mäe sõnul liigutakse ooperimaja plaaniga liigutakse edasi ja maja uue võimaliku asukoha variandid on juba olemas, mida kinnitas ka Kõlvart. "Paralleelselt selle projekti arutamisega me vaatasime, mis võiks olla ooperimaja alternatiivne lahendus," sõnas ta ja lisas, et praegu on juba laua peal mõned konkreetsed kohad ja alternatiivid. "Pole välistatud, et tuleb vaadata ka erakrunte."

Kultuuriminister Tõnis Lukas lisas, et nad otsivad uut asukohta ja vaatavad, kuidas saab edasi minna. "Ma eeldan, et see 40 miljonit eurot, mis valitsus oli riigieelarve strateegias planeerinud Tallinna linnahalli tuleva konverentsikeskuse jaoks, et see jääb nüüd vabaks ja ma loodan, et saame selle panna kultuuriobjektidesse."

Tallink Grupp, AS Infortar ja Tallinn loovad ühisettevõtte linnahalli arendamiseks, mis tähendab piirkonda reisisadama, konverentsikeskuse, kontserdisaali, hotelli ja kaubanduskeskuse rajamist. Arenduse maksumuseks on hinnatud 300 miljonit eurot.