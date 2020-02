Alla Sigalova toob Eestis lavale "Minu veetleva leedi" peaosas Elina Nechayevaga

Arvukate preemiatega pärjatud Alla Sigalova ütles "Aktuaalsele kaamerale", et otsis mitukümmend aastat võimalust töötada koos Aleksandr Ivaškevitšiga, kuni lõpuks sai pakkuda talle professor Higginsi rolli.

"Me tegime selle lavastuse kõigepealt Riias. Ja ma kutsusin Saša peaossa ja nüüd Saša oma juubeli eel inspireeris seda lavastust siin Tallinnas välja tooma. Mina muidugi tõrkusin, aga Saša pärast olen valmis kõigeks, sest tal on tõesti täiesti eriline näitlejaanne. Täiesti ainulaadne. Ja loomulikult tuleb mõelda, kuidas sellist annet teatris ära kasutada, sest see on suur haruldus," ütles Sigalova.

Eliza osatäitja Elina Nechayeva ütles, et roll on väga huvitav. "Tegelikult dramaatilises mõttes ja näitlejameisterlikkuse mõttes on see kohutavalt keeruline. Laulu mõttes on see ka teistsugune minu jaoks, kuna ma olen klassikalise koolitusega laulja," ütles, et Eliza roll pole lihtsalt ilus laulmine, vaid rohkem näitlemine ja teksti edasi andmine.

Lavastuse stilistika on pärit 1960ndatest, kostüümide loojad on Venemaa legendaarne moelooja ja kollektsionäär Aleksandr Vassiljev ning stilist ja moekunstnik Kirill Gasilin.

Minu veetlev leedi esietendub Vene teatri suures saalis 19. aprillil.