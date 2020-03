Monika Mägi: tapjaid ma jutule ei võtnud

Endine tippadvokaat Monika Mägi on seisnud kohtu ees nii kaitsja kui süüdistatavana. Kumb raskem on, uuris "Ringvaade" 10. märtsil, mil raudne leedi tähistab sünnipäeva ja tuli välja värske eluloofilm "Monika".

Ken Saani ja Steven-Hristo Evestuse dokumentaalfilm advokaat Monika Mägist, kes enam ametlikes kohtuasjades ei osale, ent on kohtusüsteemis töötanud 62 aastat.

"Ega selleks ei pea olema head sõbrad," kommenteeris Monika Mägi seda, et üks filmi autoritest on endine prokurör, kellega advokaadid eriti head sõbrad ei tohiks olla. "Selleks, et filmi teha, võib olla ka vastaspool."

Mägi sõnul pidid Evestus ja Saan veenma teda vähemalt pool aastat.

Monika Mägi vastas saatejuht Marko Reikopi küsimusele, kas ta on kaitsnud inimesi, kelle süüd ta teab: "Ma ei kaitse kuritegu, ma kaitsen inimest. Aga ma ei ole kaitsnud tapjaid. Varastad sada või varastad miljoni, see on kõik hüvitatav. Aga tapjatele olen öelnud ära sada protsenti. Isegi kui tapmine on väidetavalt tahtmatu. Kuidas ma võtaksin oma kallil abikaasal kõrist kinni?"

Film näitab ka Monika Mägi pehmemat poolt: ta kogub porrtselani ning on tundnud kogu elu huvi balleti vastu, olles noorena ka ise balletti õppinud.