Tõnis Lukas: on vaja luua reservid, mis kompenseeriksid asutuste saamata jäänud tulu

Kultuuriminister Tõnis Lukas kutsus 12. märtsil kokku erakorralise koosoleku, et vahendada kultuuriasutuste juhtidele ja esindajatel värsket infot seoses koroonaviiruse kiire levikuga ning panna paika edasine plaan. ERR-ile antud intervjuus kinnitas ta, et kindlasti tuleb leida võimalused, kuidas kompenseerida asutustele saamata jäänud tulu.

"Praegu on meil eesmärk rääkida läbi kõik võimalikud ettevalmistused, mis asutused saavad ise teha, et olukord oleks nende asutustes ja nende ettevõetud sündmuste ajal nii külastajalele kui ka töötajatele turvaline," ütles Tõnis Lukas ja lisas, et samuti räägivad nad läbi fintantseerimismudelid, kuidas kompenseerida asutustele saamata jäänud tulu. "Arutame ka võimalike olukordade kestvust, kui keegi kuulutab iseseisvalt etenduste ärajäämise või muuseumi kinnioleku, siis kui kaua see võiks kesta, et siin oleks mingi ühtlane mudel."

Samuti kinnitas Lukas, et kuigi kultuuriministeeriumil erilisi reserve ei ole, siis riik vastavate meetmete osas toetab asutusi. "Kindlasti on vaja luua sellised reservid, mis saamata jäänud tulu kompenseeriksid."