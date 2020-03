Eesti kinod seavad koroonaviiruse tõttu piiranguid, Forum Cinemas ei müü seanssidele üle 99 pileti

Forum Cinemas tegevjuht Kristjan Kongo kinnitas, et ollakse valmis ka selleks, et mingid hetkel tuleb kinod täielikult sulgeda. "Me püüame müüa pileteid niimoodi, et esiteks meil pole üle 100 inimesi saalis, aga mitte see 100 inimest pole see piir, vaid pigem niimoodi, et kui klient ostab pileti meie saali, siis temast vasakul ja paremal jääb istekoht tühjaks, et tal on oma vaba privaatne ruum seal."

Apollo kinokett lubas anda täpsemaid kommentaare edasiste plaanide osas 13. märtsil.