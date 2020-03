"Kui on alles vaatajad, kes tahavad häid filme vaadata, siis jätkab ka kino," kirjutasid Elektriteatri eestvedajad ja mainisid, et hetkel keskenduvad nad põhiliselt vanade poolikute asjade lõpetamisele. "Tegutsevas kinos on alati tuhat pisiasja, mis nõuavad tähelepanu, praegu on hea aeg need kõik ilusti joone peale saada ehk keskendume pikalt mõttes olnud arendusprojektidele, korraldame meeskonna sees seminare, keskendume enesearengule nii indiviididena kui meeskonnana."

Samuti rõhutasid nad, et Elektriteater on ennegi väljakutseid näinud. "Meie pluss on kindlasti see, et oleme suhteliselt väike organisatsioon, oluline on, et karantiinist välja tulles on alles meeskond ja vaatajad, küll siis ülejäänud asjad juba ise paika loksuvad."

"Liialdamata võib öelda, et filmimaailmas valitseb tohuvabohu ning keegi ei oska ennustada, millises järjekorras ja mis vormis planeeritud filmid ekraanile jõuavad," selgitasid nad ja lisasid, et arvatavasti on pärast eriolukorra möödumist korraks uute filmide pealevoolus paus. "Kuid seejärel on oodata ka kiiret üleküllust."

"Hiina näitel võib öelda, et seal taasavati kinod vähehaaval, alustades väiksematest, esimesena toodi kinokavadesse viimase aasta hittfilmide kordused. Kuna Hiinas suleti nädal hiljem uue nakkusohu hirmus kõik kinod uuesti, siis kindlasti kardetakse samasugust mustrit ka teistes riikides," tõdesid Elektriteatri eestvedajad.

"Konkreetsete lubaduste andmiseks on veel liiga vara, kuid on selge, et meil on nüüd aega töötada mitme programmiidee kallal, mis pikalt riiulis oma järge on oodanud, samuti saame analüüsida ja järele mõelda, seega arvata on, et pärast taasavamist on meie töökorralduses ja programmis ka muudatusi," kinnitasid nad.