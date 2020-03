Elektriteatri eriprogramm toob kokku Georg Otsa ja Toshiro Mifune

Retrospektiiv on pühendatud neile kahele 1920. aasta kevadel Euraasia eri otstes, teineteisest enam kui 6000 kilomeetri kaugusel sündinud inimesele, kelle saatuseks oli saada artistideks, keda armastasid ja jumaldasid miljonid. 21. märtsil tuli Petrogradis, Nõukogude Venemaal ilmale Georg Ots ja 1. aprillil sündis Qingdaos, Hiinas Toshirō Mifune.

"Mõlemad sündisid kodumaast eemal ja nende saatuse kujunemisel mängis olulist rolli teine maailmasõda, mis viis mehed mõneti juhuse kaudu suure publiku ette," sõnas Elektriteatris filmiprogrammi koostanud Siim Angerpikk. Tema hinnangul oli nii Otsa kui Mifune roll oma riigi viimisel laia maailma märkimisväärne.

Georg Otsa filmirollide nimekiri ei ole pikk, ent sisaldab siiski üht-teist tähelepanuväärset, osutab filmiprogrammi kuraator. Tänaseks selgelt propagandafilmina käsitletav "Valgus Koordis" (1951) oli Eesti esimene värvifilm. Operettfilm "Mister X" (1958) tegi Georg Otsa tuntuks üle terve suure Nõukogude Liidu. Jaan Krossi suurteos "Kolme katku vahel" ei oleks võib-olla ilmavalgust näinudki, kui poleks olnud pakkumist kirjutada Eesti ajaloo aineline filmistsenaarium. Virve Aruoja film valmis 1970. aastal.

Peaaegu samal ajal sai üle maailma tuntuks näitleja, kelle eeskujuta oleksid tänased filmikangelased ilmselt hoopis teistsugused. Toshirō Mifune koostöö režissöör Akira Kurosawaga oli filmiajaloo kõige viljakamaid kooslusi, mille tulemusena sündis ridamisi filmiklassikaks saanud teoseid. Kurosawa pikaaegse assistendi Teruyo Nogami sõnul poleks ilma Mifuneta paljud Kurosawa filmid teoks saanudki. Mifune mängis ühtekokku 16 Kurosawa filmis.

"Ämblikuvõrguloss" ühendab klassikalise Euroopa tragöödia (Shakespeare'i "Macbeth") no-teatri elementidega, nii et tekib ainulaadne ja unustamatu teos. Seda peetakse parimate Shakespeare'i ekraniseeringute hulka kuuluvaks, samal ajal on tegemist täiemõõdulise samuraifilmiga. Kurosawa "Rashomon" kuulub kinoajaloo olulisemate linateoste hulka, mis on avaldanud aastakümnete jooksul mõju lugematutele hiljem tehtud filmidele. "Rashomoni" võit Veneetsia filmifestivalil avas tee läände ka teistele Jaapani filmitegijatele ning Aasia kinokunstile laiemalt.

Esimeste Bondi-filmide lavastaja Terence Young'i "Punane päike" pärineb aga ajast, mil samuraifilmide populaarsus oli oma lae saavutanud ning ka läänemaised kommertsfilmid püüdsid vägevaid jaapani sõdalasi enda toodangusse lõimida. 1971. aastal tehtud vestern, milles kohtuvad Metsiku Lääne püstolikangelased ja Jaapani samurai – tundub esmapilgul absurdne, ent film mõjub üllatavalt veenvalt. Toshirō Mifune oli seejuures üks esimesi filmi kinnitatud osalisi.

"Ükski neist filmidest poleks sellisena sündinud ilma Toshirō Mifune jõulise andeta," rõhutas Angerpikk ja lisas, et noored, andekad ja hea väljanägemisega Georg Ots ja Toshiro Mifune andsid oma näo mitte ainult enda kehastatud tegelastele, vaid ka enda ajastule laiemalt. "See on kaalukas põhjus, miks neid filme ikka ja jälle suurelt ekraanilt vaadata."

Kõik retrospektiivi "Mister X & Samurai" kuuluvad filmid linastuvad Tartu Elektriteatris eestikeelsete subtiitritega.