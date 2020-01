Eesti animaõhtul Elektriteatris linastuvad korraga viis uut animatsiooni, igaüks omapärase käekirja ja looga. Samuti tulevad Tartu kinopublikuga vestlema legendaarne animafilmide produtsent Kerdi Oengo ning 1996. aastast animarežissöörina tegutsev Priit Tender.

Tenderi animafilmid on kantud sürrealismist, mustast huumorist ning eksistentsialismist. Tema värskelt valminud "Orpheus", mille lugu räägib Vana-Kreeka laulikust, kelle muusikast joobuvad kõik – isegi loomad ja taimed. Kas Orpheuse laul suudab allilmast tagasi tuua oma kadunud kallima Euridike?

Lisaks mütoloogiale saab Eesti animaõhtul näha vihmametsades ekslevaid nõtkeid portselanist kujusid, joonistatud kosmonaute, aga ka kirjandusklassikuid kehastavaid nukke ning plastiliinist loodud armastajaid.

"Armastusest" (režissöör Girlin Bassovskaja, 13 min, nukufilm)

Mees ja naine on juba aastaid abielus olnud. Kõik on talumatult tavaline ja lämmatavalt rutiinne nende armastuse katedraalis. Midagi peab muutuma. Kahe inimese vaheline ja nende sees olev valulik tühjus tuleb täita armastusega, sest teisiti on võimatu edasi elada. Kas nad tunnevad ära, et nende kooselu ei ole juhus, vaid jumala plaan?

"Kosmonaut" (režissöör Kaspar Jancis, 11 min 38 sek, joonisfilm)

Vana Kosmonaut elab oma paneelmaja korteris samasugust elu nagu nooruspäevadel kosmosejaamas. Ta sooritab endiselt kangelaslikke missioone ja igatseb oma koduplaneedile jäänud lähedasi. Lähedastel on olukorrast teistsugune arusaam. Kas vanainimene on võimeline ühiskonnas kehtivate normidega toime tulema? Kosmonaut jääb kosmonaudiks. Lõpuni.

"Talv vihmametsas" (režissöör Anu-Laura Tuttelberg, 8 min 36 sek, nukufilm)

Mehhiko ja Peruu troopilistes vihmametsades üles võetud film jäädvustab elu ja surma lõputu tantsu maagiliste portselanolendite – loomade, lindude, putukate ja lillede – igapäevase elu toimingute läbi. Aeg kulgeb siin kummaliselt ja liigub ootamatu kiirusega. Üllatavalt koos kulgevast päikesevalguse muutumisest, kiirelt mööduvast ajast ja sujuvalt animeeruvatest tegelastest moodustub siin poeetiline maailm, mis tuletab meile meelde meie enda elu materiaalsust ja maagiat.

"Orpheus" (režissöör Priit Tender, 12 min 48 sek, joonisfilm)

Orpheuse muusikast joobuvad kõik – isegi loomad ja taimed. Tema laul suudab ka oma kadunud kallima, Euredike, allilmast tagasi tuua. Ainsaks tingimuseks on, et Orpheus ei tohi enne elavate maale jõudmist tagasi vaadata, et näha kas tema armastatu talle ikka järgneb.

"Tiivad" (režissöör Riho Unt, 12 min 30 sek, nukufilm)

Leiutaja Jaan Tatika lennukad unistused taevalaotusse tõusta on saamas reaalsuseks, kui temaga liitub sajanditevanune Leonardo da Vinci vaim. Pilvepiirile, sinna, kus kohtuvad unistused ja reaalsus, suundub tiivulise olendina aga hoopis Jaani naine Liisa, kes hullumeelsuse ja geniaalsuse kõrval oli jäetud unustusse.

"Eesti filmid on meie kinokavas alati olulisel kohal. Nii ka nuku- ja joonisfilmid on selle lahutamatu ning äärmiselt väärtuslik osa," leidis Elektriteatri eestvedaja Andres Kauts.

Kautsi sõnul on kodumaised animafilmid olnud aastaid üks Eesti kunsti salajasi ekspordiartikleid. "Maailmafestivalidel on eesti animafilmitegijaid saatnud suur edu. Tase on erakordselt kõrge," tõdes filmisõber.

Samas möönab Kauts, et Eesti väiksuse tõttu tekib nuku- ja joonisfilmidel vähem võimalusi kodupubliku ees särada. Elektriteater püüab seda lünka täita korraldades juba aastaid regulaarselt animaõhtuid.

Värsked eesti nuku- ja joonisfilmid ärkavad kinoekraanil ellu Tartu Elektriteatris teisipäeval, 7. jaanuaril kell 19.00.