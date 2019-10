Kino Artis ja Tartu Elektriteater näitavad uut Jaapani kinokunsti

Oktoobris näeb Tartu Elektriteatris ja Tallinna kinos Artis igal nädalal Jaapani noore põlvkonna filme, režissööre ja näitlejaid. Kinoseansid on kõigile tasuta.

Jaapani kuu filmiõhtute eriprogrammi avas 9. oktoobril film "Öö, mil ujusin", mis jälgis 6-aastase poisi unenäolisi uitamisi Jaapani lumisel maastikul. Järgmisena on kavas tragikomöödia "Jaapani tüdrukud ei sure iial", mida näeb Elektriteatris 16. oktoobril kell 20:45 ning kinos Artis 22. oktoobril kell 19:00.

Menukirjanik Yamauchi Mariko romaani põhjal valminud film vaatleb kaasaegse naise rolli ühiskonnas. Film valmis 2016. aastal režissöör Matsui Daigo käe all. "See on eredate värvide ja kõrge energiaga linateos, mis ühendab endas pop-kunsti jooni, ühiskondlikku kriitikat, olles samaaegselt liigutav palve kõigi kaduma läinud tüdrukute hingede nimel," kirjeldas Variety filmiajakirjanik Jessica King.

Mässumeelsus ühiskonnas toimuva vastu paistab olevat uute jaapani filmide läbiv joon. "Vastuhakk iganenud soorollide, ühiskondlike tabude suhtes ning seksuaalsuse avastamine on Jaapani kultuuris üha aktuaalsem," leidis Elektriteatri üks eestvedajatest Mihkel Salk.

Lisaks tulevad eriprogrammi raames kinolinale filmid "Uppuv armastus" ja "Asako I ja II". Näiliselt kerged noorte suhtedraamad on tegelikult mitmekihilised ja provokatiivste allsõnumitega ning võiksid huvi pakkuda kõigile. Teemade ring ulatub tänavakunstist ja tantsumaailmani, internetikultuuri meemideni.

Filmiõhtuid Elektriteatris ja Artises korraldab MTÜ Jaapani kultuuriklubi Asashio, koostöös Jaapani Fondi ja Jaapani Suursaatkonnaga Eestis. Lisaks kinoõhtutele hõlmab septembrist oktoobrini vältav Jaapani kultuuri tutvustav üritustesari endas ettekandeid, kontserte ja töötubasid.